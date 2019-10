Split payment w nowej odsłonie. Sprawdź co już wiesz, a czego jeszcze nie

Choć przede wszystkim obejmie on branże budowlaną, paliwową, elektroniczną i węglową, to czujność muszą zachować wszyscy podatnicy VAT, także zwolnieni! Czemu? Otóż obowiązkowy MPP pojawi się także, gdy przedsiębiorca zakupi jakikolwiek towar lub usługę z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. tablet) i należność (brutto) z całej faktury przekroczy 15 tys. zł. Co istotne, brak na fakturze informacji o MPP bynajmniej nie oznacza dla nabywcy, że nie musi on stosować MPP. Z myślą o naszych czytelnikach przygotowaliśmy specjalne wydanie graficzne o split paymencie, w którym przedstawiamy wszystkie kluczowe zagadnienia.