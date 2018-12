Podatki 2019. Oto najważniejsze zmiany w prawie

żródło: ShutterStock

REKLAMA REKLAMA

Łatwiejsze rozliczenie PIT za 2018 rok



W 2019 roku mniej czasu poświęcimy na wypełnianie PIT-ów. Zrobi to za nas skarbówka dzięki uruchomionej przez resort finansów usłudze „Twój e-PIT”. KAS automatycznie przygotuje i udostępni zeznania wersji elektronicznej w oparciu o informacje zawarte w ubiegłorocznych deklaracjach i te, uzyskane od płatników.



„Twój e-PIT" będzie dostępny dla podatników przez aplikację na Portalu Podatkowym po uwierzytelnieniu bezpłatnym Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzacyjnymi (dane identyfikacyjne podatnika i kwota przychodów z poszczególnych pozycji informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-40A). Podatnicy będą mieli do niego wgląd od 15 lutego. Będzie można wówczas zaakceptować tak przygotowane zeznanie, wprowadzić w nim zmiany lub odrzucić. Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez urząd zostanie uznany za zaakceptowany z końcem okresu rozliczeniowego. W 2020 r. do zeznań wypełnianych przez urząd dołączą PIT-36 i PIT-36L.