Chodzi o ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą (w domyśle – spółki). Są one opodatkowane do 20. dnia następnego miesiąca (art. 28t pkt 4 ustawy o CIT). To mechanizm, który ma zapobiegać „wyciekaniu” zysku z estońskiej spółki.