Ma ona być oparta na dwóch filarach. - Pierwszy polega na tym, że Facebook i inne gigantyczne korporacje z przychodami przekraczającymi 20 mld euro rocznie i rentownością ponad 10 proc. podzielą się swoimi zyskami z krajami, w których rzeczywiście sprzedają swoje usługi - podkreśla Łukasz Błoński. 25 proc. zysków gigantów powyżej 10-proc. marży będzie podlegało opodatkowaniu w miejscu sprzedaży ich towaru czy usługi. - Będzie to dotyczyło tylko największych graczy, bo kryterium przychodowe spełnia zaledwie 100 firm na świecie, z czego ok. 60 to podmioty amerykańskie. Obecnie wygląda to tak, że gdy np. Facebook sprzedaje reklamy w Polsce, to i tak rozlicza zyski w USA albo wybiera Irlandię, gdzie stawka podatku dochodowego jest dużo niższa. Pierwszy filar wprowadzi mechanizm redystrybucji tych pieniędzy i Polska jako duże państwo europejskie znajdzie się wśród tych, który bardziej skorzystają na globalnym podatku - wyjaśnia ekspert.