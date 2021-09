– Wydaje się, że mogą więc one zapłacić podatek podwójnie, co budzi zdecydowany sprzeciw – mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy, partner w Grant Thornton.

Tak więc w pierwszym kroku spółki będą sprawdzać, czy mają stratę, czy rentowność. Jeżeli się to potwierdzi, to w drugim kroku trzeba będzie obliczyć podatek.

Następnie podatnicy dodadzą podatek od przychodów i podatek od wydatków, co da ostateczną kwotę do zapłaty.

– Jeśli spółka będzie miała dochodowość na poziomie operacyjnym w wysokości 2 proc., to nie zapłaci podatku minimalnego. Jeśli jednak poniesie ona dodatkowe koszty remontu, który spowoduje, że w spółce pojawi się strata albo dochodowość mniejsza niż 1 proc., to będzie musiała zapłacić podatek minimalny – wskazuje Małgorzata Samborska. Słowem – jak mówi – koszty remontów obniżą dochodowość lub podwyższą straty spółki.

Z podatku będą wyłączone firmy, które będą miały co najmniej 30 proc. straty w relacji rok do roku. Ma to wyłączyć z nowej daniny firmy mające problemy wynikające ze spadku przychodów. Ale jeśli kryzys na danym rynku trwa 2 lata lub dłużej, to firmy nie będą już wyłączone z obowiązku zapłaty podatku.