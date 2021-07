Ponieważ A była zagraniczną spółką kontrolowaną, to zastosowanie miały również przepisy nakazujące (pod pewnymi warunkami) zapłatę podatku w Polsce od dochodu. Do końca 2017 r. ustawa o CIT pozwalała jednak polskiej spółce odejmować otrzymane dywidendy od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej.

Spór z fiskusem sprowadzał się więc do tego, czy obliczając dochód zagranicznej spółki kontrolowanej za 2018 r. i lata następne, spółka X ma prawo pomniejszać go o otrzymane od A w poprzednich latach dywidendy, które nie zostały odliczone.

Firma X uważała, że ma takie prawo, bo – jak podkreślała – nowelizacja nie zmieniła art. 24a ust. 5 ustawy o CIT. Nadal pozwala on na odliczenie przez pięć kolejnych lat kwot nieodliczonych w danym roku podatkowym. Dodała, że skoro uzyskała dywidendy przed 1 stycznia 2018 r. i nabyła przed tym dniem prawo do odliczenia ich w następnych latach, to może stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r.