Wiele firm sprzedaje własne wierzytelności, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów. Ale dla skarbówki to powód, żeby odmawiać prawa do estońskiego CIT.

Zdaniem fiskusa kwoty ze sprzedaży wierzytelności własnych wlicza się do 50-proc. limitu przychodów pasywnych, którego osiągnięcie wyklucza z estońskiego CIT. Powód? Sprzedaż wierzytelności własnych jest zdarzeniem odrębnym od wcześniejszych operacji gospodarczych, w wyniku których powstał przychód należny, tj. ze sprzedaży towarów kontrahentom – argumentuje skarbówka.

Zapadło już kilka wyroków, z których wynika co innego, a jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nadal uważa inaczej. Przykładem jest interpretacja indywidualna z 14 czerwca 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2. 4010.202.2024.2.AW). Dyrektor KIS powołał się w niej na niekorzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 21 lutego 2024 r. (I SA/Bd 24/24). Jest to prawdopodobnie jedyne takie orzeczenie, ale w odróżnieniu od pozostałych – pozytywnych dla podatników – wyroków WSA (w Warszawie i Gliwicach) to jest już prawomocne.

Zdaniem Bartosza Mazura, partnera w Gekko Taxens, fiskus walczy z faktoringiem z zupełnie niezrozumiałych powodów. – Przecież ta forma finansowania nie daje żadnych korzyści podatkowych i nie ma żadnych logicznych podstaw do jej blokowania akurat w estońskim CIT – uważa ekspert (patrz: komentarz w ramce).

