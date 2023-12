Od 1 stycznia 2024 r. limit zwolnień dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych znów będzie wynosił 1 tys. zł, a nie 2 tys. zł. Natomiast dla dopłat do zorganizowanego wypoczynku niepełnoletnich dzieci sfinansowanych z innych źródeł niż ZFŚS – 2 tys. zł zamiast 3 tys. zł.

Wyższe limity zostały wprowadzone od 2020 r. na czas pandemii COVID-19. Część z nich obowiązywała do końca 2022 r. (np. dla zapomóg), część wygaśnie dopiero z końcem 2023 r., czyli z końcem roku następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52l pkt 3 i 4 ustawy o PIT). Stan epidemii został odwołany w Polsce 16 maja 2022 r. (rozporządzenie ministra zdrowia z 12 maja 2022 r., Dz.U. poz. 1027).

Ta druga zmiana obejmie limity wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 67 i 78 lit. b ustawy o PIT. Od 2024 r. wrócą one do poprzedniej wysokości.

Świadczenia socjalne

Pierwsze (art. 21 ust. 1 pkt 67) to świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane z ZFŚS. Od nowego roku będą one zwolnione z PIT tylko do kwoty 1 tys. zł. Po przekroczeniu tego limitu płatnik (pracodawca) będzie musiał naliczyć podatek dochodowy, pamiętając o tym, że wysokość świadczeń z ZFŚS powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego rodzaju pomocy.

Limit 1 tys. zł będzie dotyczyć także wypoczynku zorganizowanego przez pracownika, a finansowanego z ZFŚS (tzw. wczasów pod gruszą). Nie obejmie natomiast świadczeń przekazywanych w formie bonów, talonów bądź innych znaków, bo te, jeśli są przekazywane z ZFŚS, są w całości opodatkowane.

Kwota dofinansowania

Z kolei zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o PIT dotyczy dofinansowania do wypoczynku dzieci ze środków innych niż ZFŚS – maksymalnie do kwoty, która od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosić 2 tys. zł. Chodzi o dopłatę do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie. Mogą to być: wczasy, kolonie, obozy i zimowiska, w tym również połączone z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdy związane z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

Ważne, aby wydatki w tym zakresie dotyczyły dzieci i młodzieży do 18. roku życia i aby wypoczynku nie organizowali sami rodzice.

Przypomnijmy, że dofinansowanie do wypoczynku niepełnoletnich dzieci ze środków ZFŚS jest bez podatku dochodowego niezależnie od jego wysokości (art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. a).©℗

Zmiany w limitach zwolnień z PIT