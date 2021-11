Nie zgodził się z tym jednak dyrektor KIS. Wyjaśnił, że w ramach sukcesji generalnej nie można przejąć prawa do opłacania uproszczonych zaliczek na podatek , bo nie pozwalają na to przepisy ustawy o CIT. Z art. 25 ust. 6 ustawy o CIT wprost wynika bowiem, że wysokość uproszczonych zaliczek należy określić na podstawie zeznania CIT-8 składanego przez podatnika. Skoro spółka przejmująca takich zeznań nie składała, to nie spełniła ustawowego warunku.