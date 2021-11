To już kolejny błąd w Polskim Ładzie, na który wskazujemy. Wcześniej pisaliśmy m.in. o luce dotyczącej możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi materialne („Podmioty powiązane zaoszczędzą w 2022 roku miliony złotych”, DGP nr 202/2021), a także o braku składki zdrowotnej dla trzech grup społecznych: rodziców co najmniej czwórki dzieci, aktywnych zawodowo seniorów, którzy zawieszą pobieranie emerytury, oraz dla osób powracających z zagranicy („Luka w przepisach. PIT zero to także 0 zł składki zdrowotnej”, DGP nr 213/2021).