Jej stanowisko potwierdził dyrektor KIS. Wyjaśnił, że sprzedaż kart podarunkowych oraz voucherów nie jest wydaniem towaru ani świadczeniem usługi. Nie są one rzeczą ani prawem majątkowym, nie mieszczą się także w pojęciu „usługi”. Są to jedynie dokumenty, które poświadczają przysługujące uprawnienia, np. do otrzymania w oznaczonym terminie określonego towaru lub usługi.