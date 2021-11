Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że spółka płaci podmiotowi z Indii za realizację czynności technicznych, niezbędnych do przygotowania stoiska targowego. Z opisu sprawy wynikałoby bowiem, że w skład nabywanej kompleksowej usługi organizacji stanowisk targowych wchodzą takie czynności, jak: zaprojektowanie stanowisk targowych, wytworzenie wszystkich części niezbędnych do wykonania stanowiska, dostarczenie części składowych stanowisk do klienta finalnego, montaż stanowiska przed targami oraz demontaż i utylizacja po skończonym wydarzeniu.