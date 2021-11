Podjęte przez wspólników czynności były następujące: początkowo zawiązali oni spółkę z o.o. i wnieśli do niej aportem udziały w innej firmie zajmującej się importem, dystrybucją klejów i żywic oraz urządzeń do klejenia. W zamian za aport otrzymali udziały o łącznej wartości 10,5 mln zł. Później doszło jeszcze do wymiany udziałów (co spowodowało podwyższenie bazy kosztowej w spółce z o.o.), zbycia udziałów i przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną, a następnie do jej likwidacji. W efekcie wszystkich tych czynności wspólnicy uniknęli zapłaty podatku, bo w momencie likwidacji spółki jawnej nie powstał u nich przychód. Otrzymany majątek likwidacyjny był wyłączony z PIT