Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego i dodatkowa ulga w PIT, wzrost kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł. – to główne zmiany podatkowe, które znalazły się w Polskim Ładzie. Bez względu na rodzaj i formę wykonywanej pracy, składki zdrowotnej, liczonej proporcjonalnie od dochodu - 9 proc. - nie będzie można odliczyć, a jednoosobowe firmy będą musiały płacić ją proporcjonalną do dochodu.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku to jeden ze sztandarowych postulatów Polskiego Ładu. Samo podwyższenie jest z pewnością korzystne, pamiętajmy jednak, że to tylko część reformy systemu podatkowego. Inną korzystną zmianą będzie podniesienie drugiego progu podatkowego. Polski Ład zakłada też m.in. brak możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej, co już korzystne dla podatnika nie jest. Zwłaszcza w przypadku najlepiej zarabiających może się okazać, że suma strat będzie wyższa niż suma korzyści.

Jak przedstawia się sytuacja przedsiębiorców? Kwota wolna dotyczy tych opodatkowanych według skali podatkowej. Nie obejmuje z kolei tych, którzy rozliczają się ryczałtem, kartą podatkową lub liniowo. Nowa kwota wolna miałaby obowiązywać od 2022 r. Skorzystaj z wyliczenia podatków, składki zdrowotnej i zysków w nowym ładzie.