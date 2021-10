Bardzo różnie, w tym problem. Nie wiadomo bowiem, co ma oznaczać, że w przypadku danego obiektu jego cechą „wyróżniającą” jest powierzchnia użytkowa. Czy zgodnie z sentencją uchwały mamy ją odnosić do jakichś obiektywnych wartości, np. przyjąć, że obiekt o powierzchni 1000 mkw. jest budynkiem, ale taki, który ma 999 mkw., jeszcze nie? Czy też mamy porównywać wielkość powierzchni w danym przypadku do innych cech, a jeżeli tak, to jakich - pojemności, przestrzeni obiektu ‒ i dlaczego? Kto w ogóle ma decydować o wspomnianych cechach? Jaką zatem pewność opodatkowania może mieć obecnie podatnik, przyjmując, że dany obiekt jest budynkiem, powierzchnia obiektu jest bowiem w ocenie podatnika jego cechą wyróżniającą czy wręcz dominującą? Czy jeśli podatnik tak to subiektywnie oceni, to nie narazi go to na kwestionowanie rozliczeń przez organ podatkowy? Na żadne z tych pytań uchwała NSA nie daje odpowiedzi.