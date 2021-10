Spółka będąca właścicielem takich stacji płaciła od nich podatek (od budowli), ale w pewnym momencie doszła do wniosku, że w ogóle nie powinny być one opodatkowane. Wskazywała, że są to urządzenia w kontenerach zainstalowanych na dachach budynków lub w specjalnie zaadaptowanych do tego pomieszczeniach. Złożyła więc korekty deklaracji i wnioski o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości