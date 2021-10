Sprawa dotyczyła jednej z agencji rozwoju regionalnego, która działa jako regionalna instytucja finansująca, przyjmując i oceniając m.in. wnioski o dofinansowanie składane przez przedsiębiorców. Ponadto monitoruje i kontroluje realizację projektów, a także prowadzi postępowania zmierzające do odzyskania dofinansowań podlegających zwrotowi.

Na realizację tych zadań agencja dostaje dotację z PARP i z budżetu województwa. W praktyce są to pieniądze na pokrycie wydatków w cenie brutto. Nie przysługuje jej bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie zakupów, w tym w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych, obsługi księgowej, usług prawniczych, najmu i eksploatacji pomieszczeń.

Obok programów współfinansowanych ze środków unijnych, agencja świadczy też podlegające VAT usługi badawcze i wynajmuje nieruchomości . Zdarza się, że kupione towary lub usługi wykorzystuje zarówno do działalności opodatkowanej VAT (np. świadczenia usług consultingowych), jak i niepodlegającej opodatkowaniu (związanej z realizacją projektów UE).

Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy realizacja projektów unijnych to również działalność gospodarcza, czy jednak nie, i w efekcie agencja musi stosować prewspółczynnik.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że skoro agencja przeznacza dotacje tylko i wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektów unijnych, to jest to działalność odrębna od gospodarczej (najmu i usług badawczych) i w tym zakresie odliczenie podatku naliczonego jej nie przysługuje.

Zgodziły się z tym sądy. WSA we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 574/17) zwrócił uwagę na to, że sama agencja rozdziela prowadzoną przez siebie działalność na gospodarczą i inną. Zdaniem sądu słusznie, że to robi, bo realizacja projektów unijnych nie polega na wykonywaniu odpłatnych świadczeń, nie jest nastawiona na zysk i nie podlega VAT.