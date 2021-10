Dotyczy ona podatników, którzy sprzedadzą mieszkanie , dom lub działkę przed upływem pięciu lat od ich nabycia. W takiej sytuacji, chcąc uniknąć podatku od dochodu ze sprzedaży, należy w ciągu trzech lat przeznaczyć go na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT).

Rodzaje wydatków, które uprawniają do ulgi, są określone w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT . Minister odniósł się w interpretacji ogólnej tylko do wydatków poniesionych na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d).

Pojawiają się wątpliwości, czy można do nich zaliczyć np. wydatki na szafę, oświetlenie, sprzęt domowy. Minister wyjaśnił więc, że projektując zwolnienie podatkowe, ustawodawca nie miał na celu zawężenia katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tzw. stanu surowego zamkniętego. – Własny cel mieszkaniowy ma polegać na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji – wskazał minister.