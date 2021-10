Konsekwencje mogą być wielorakiego rodzaju. Przede wszystkim to konieczność zapłacenia dodatkowych kwot oprócz należności głównej. Może chodzić o odsetki podatkowe, sankcję VAT oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Czasami prawo przewiduje sankcyjną, podwyższoną stawkę podatku, jak ma to miejsce przy braku dokumentacji cen transferowych czy powołaniu się na czynność niezgłoszoną do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli urząd stwierdzi zaległość po kilku latach, to kwoty te mogą być bardzo duże. Należy liczyć się też z wszczęciem postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego, a w ramach nich np. z zajęciem rachunków bankowych. To może w praktyce skutkować wypowiedzeniem podatnikowi kredytu przez bank. To system naczyń połączonych. Kontrahenci podatnika mogą np. otrzymać pismo z urzę du skarbowego, z którego wprost będzie wynikało, że posiada on zaległości podatkowe, z jakiego tytułu, w jakiej kwocie oraz z żądaniem, aby ci zapłacili swoje należności nie podatnikowi, lecz bezpośrednio do urzędu. Czasem narażenie na szwank dobrej reputacji jest najcięższą konsekwencją. Zaległości podatkowe mogą spowodować brak możliwości startowania w przetargach czy uzyskania finansowania. Do tego może dochodzić odpowiedzialność osobista, w szczególności karna skarbowa. Skazanie za przestępstwo może stanowić śmierć cywilną dla osoby zajmującej się zawodowo zarządzaniem podmiotami gospodarczymi.