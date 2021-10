Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że cele określone w statucie uczelni powinny być wskazane w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do wykładni zapisów statutu i sprawdzania, czy są one zgodne z celami wymienionymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT . Statut musiałby więc precyzyjnie stanowić, iż celem uczelni jest współpraca z innymi podmiotami realizującymi zbieżne zadania statutowe. Dyrektor KIS uznał, że w tym wypadku tak nie jest, bo ze statutu uczelni nie wynika wprost możliwość wspierania działalności innych podmiotów prowadzących działalność o tożsamym charakterze.

Tego samego zdania był NSA. Sędzia Małgorzata Bejgerowska wyjaśniła, że celem statutowym uprawniającym do zwolnienia z podatku jest również wspieranie działalności innych podmiotów realizujących zbieżne zadania, o ile wynika to ze statutu.

NSA zarzucił dyrektorowi KIS, że choć podkreślał on, iż organ podatkowy nie jest uprawniony do analizy statutu uczelni, to w pośredni sposób to właśnie próbował robić.