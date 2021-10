Innego zdania były sądy. WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 88/20 i sygn. akt III SA/Wa 89/20) orzekł, że pojęcie dywidendy, o której mowa w art. 30f ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT, trzeba interpretować szeroko. Zwrócił uwagę na to, że art. 30f „posługuje się pojęciem uczestnictwa w zyskach jednostki kontrolowanej, które to pojęcie obejmuje niezwykle rozległy zakres uprawnień o charakterze majątkowym. Uczestnictwo w zysku jest niewątpliwie pojęciem szerszym, aniżeli udział w zyskach lub prawo do dywidendy. Dotyczy bowiem również każdego prawa do otrzymania świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego lub jego ekspektatywy, nawet jeśli nie opiera się ono na uprzednio nabytym, ściśle rozumianym prawie udziałowym”.