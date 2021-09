We wniosku o interpretację spółka twierdziła, że spełniła wszystkie warunki, które pozwolą jej zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów. Podkreślała, że pracownicy tworzą utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, a honorarium za przekazanie praw do utworów zostało wyodrębnione od reszty pensji w umowach o pracę bądź aneksach do tych umów. Wysokość honorarium jest określana co miesiąc, po przedstawieniu utworów do przyjęcia, przy uwzględnieniu stopnia ich oryginalności, indywidualności i twórczego wkładu pracownika.