Według Konfederacji Lewiatan, Polski Ład wprowadzi "bardzo niekorzystne zmiany" dla osób i firm, które uzyskują przychody z wynajmu budynków i lokali mieszkalnych.

Chodzi o to, że - jak wskazała w swojej opinii na temat zmian organizacja - podmioty te zostaną pozbawione prawa do amortyzowania wynajmowanych nieruchomości, czyli zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ich nabycie.

Jak podkreślono, osoby fizyczne, które wynajmują prywatne mieszkania poza działalnością gospodarczą, w ramach tzw. najmu prywatnego, utracą prawo do opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc możliwości opodatkowania dochodu, po uwzględnieniu w kosztach np. wydatków na wyposażenie, remont, opłat czynszowych czy rat i odsetek od kredytów w przypadku zewnętrznego finansowania inwestycji.

Cytowany w opinii ekspert Lewiatana Przemysław Pruszyński zauważył, że wprowadzenie zmian uzasadnia się tym, że wartość mieszkań i budynków mieszkalnych zasadniczo nie spada, a wzrasta. Jednak zdaniem eksperta, choć obecnie stwierdzenie to jest prawdziwe, to regulacje podatkowe nie powinny bazować na okresowych tendencjach czy fragmentach cyklu koniunkturalnego.

"Zmiana ta może mieć negatywny wpływ na rynek najmu w Polsce – wzrost obciążeń fiskalnych związanych z najmem może przełożyć się na wzrost cen najmów lokali mieszkalnych. Nieruchomości mieszkalne na wynajem zużywają się szybciej nich mieszkania używane przez właścicieli z uwagi na częste zmiany lokatora. Wymagają też wyższych kosztów odtworzeniowych, dlatego proponowaną zmianę uznajemy absolutnie niedopuszczalną i dyskryminacyjną" – ocenił ekspert.

W opinii Konfederacji Lewiatan, poważne wątpliwości budzi brak przepisu przejściowego, z którego wynikałoby, że proponowana zmiana będzie mieć zastosowanie do nieruchomości nabytych po wejściu w życie ustawy. Jak podkreślono, zasada ochrony interesów w toku i przewidywalności prawa nakazuje przyjąć, że ograniczenie prawa do amortyzowania nieruchomości mieszkalnych oraz opodatkowania przychodów z tytułu najmu prywatnego na zasadach ogólnych nie będzie mieć zastosowania do nieruchomości nabytych przed 2022 r. "W przeciwnym razie proponowane zmiany mogłyby spowodować nieopłacalność decyzji biznesowych przedsiębiorców i obywateli podjętych w innym stanie prawnym, czyli de facto oznaczałyby złamanie zasady niedziałania prawa wstecz" - podkreśliła Konfederacja Lewiatan. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ drag/