Jeśli odpowiedź TSUE byłaby negatywna, to będzie to oznaczać, że taki przedsiębiorca rozlicza VAT na zasadach ogólnych. A to oznaczałoby, że dopiero od 2021 r. mógłby on odliczać podatek naliczony na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o VAT. Przepis ten pozwala obecnie na potrącanie podatku w sytuacji, gdy podatnik kupuje usługi noclegowe w celu ich dalszej odsprzedaży. Wcześniej w podobnych sytuacjach fiskus odmawiał odliczenia z uwagi właśnie na istniejący wtedy zakaz.