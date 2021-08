30 czerwca 2021 r., procesu rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)” – napisano w czwartkowym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Resort przypomniał, że obowiązkiem rejestracji w CRPA do 30 czerwca były objęte podmioty, które prowadziły działalność jako „pośredniczące podmioty węglowe” i „pośredniczące podmioty gazowe”, podmioty, które w ramach swojej działalności prowadzą niszczenie wyrobów akcyzowych, podmiotu, które zużywają zwolnione z akcyzy wyroby, czyli paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG do celów grzewczych, a nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są osobami fizycznymi. Wreszcie obowiązek rejestracji miały podmioty zobowiązanych do uzupełnienia zgłoszenia rejestracyjnego o dane dotychczas niewymagane.

Ministerstwo Finansów przypomniało, że ci, którzy mieli obowiązek rejestracji w CRPA albo musieli uzupełnić wniosek rejestracyjny do 30 czerwca i zrobili to w tym terminie, mogą zakończyć proces rejestracji do 31 sierpnia.

„Jeżeli nie zakończysz procesu rejestracji do 31 sierpnia br. będziesz traktowany jak podmiot, który od 1 lipca 2021 r. prowadzi działalność w obszarze podatku akcyzowego niezgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym” – ostrzegło MF w komunikacie.

Znalazła się w nim także informacja, że ci, którzy nie zarejestrowali się w terminie, mogą złożyć tzw. czynny żal. Jak wynika z wcześniej opublikowanych informacji MF, czynny żal należy złożyć papierowo, elektronicznie lub ustnie do protokołu i należy go złożyć właściwemu w sprawach akcyzy naczelnikowi urzędu skarbowego.