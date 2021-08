Inaczej przedstawia się sytuacja na gruncie prawa podatkowego. Otóż rzedsiębiorcy (bez względu zarówno na swój status, jak i wartość środka trwałego) mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19) i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w okresie od 2020 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 zostanie odwołany. We wspomnianym art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 chodzi o wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Dlatego też za towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk (art. 52s ustawy o PIT; art. 38k ustawy o CIT). Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na podstawie art. 52s ustawy o PIT (art. 38k ustawy o CIT) ma charakter odrębny od limitów jednorazowej amortyzacji określonych w art. 22k ust. 7 i ust. 14 ustawy o PIT (art. 16k ust. 7 i ust. 14 ustawy o CIT). Zgodnie z art. 22k ust. 7 i ust. 14 ustawy o PIT (art. 16k ust. 7 i ust. 14 ustawy o CIT) podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy (w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o PIT i art. 4a pkt 10 ustawy o CIT) mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 klasyfikacji (z wyłączeniem samochodów osobowych). Mają do tego prawo w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, przy czym mogą to zrobić tylko do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.