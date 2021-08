Mężczyzna argumentował, że skoro ma dyplom w zawodzie zielarza fitoterapeuty, to spełnia definicję zawodu medycznego. Zwrócił uwagę na to, że w załączniku do rozporządzenia z 7 sierpnia 2014 r. ministra pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 227) fitoterapeuci zostali wymienieni w podgrupie „średni personel do spraw zdrowia”. To – w jego przekonaniu – powinno potwierdzać, że należą oni do zawodów medycznych. Przekonywał również, że celem jego usług będzie wyłącznie profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie bądź poprawa zdrowia