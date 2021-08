To kolejna już opinia zabezpieczająca dotycząca wymiany udziałów. O wcześniejszej pisaliśmy w artykule „Kolejna wymiana udziałów z glejtem skarbówki” (DGP nr 85/2021). Wówczas szef KAS odniósł się do działań porządkujących strukturę międzynarodowej grupy kapitałowej, co wiązało się z wymianą udziałów. Organ uznał, że w takiej sytuacji nie ma ryzyka unikania opodatkowania, mimo pojawienia się korzyści podatkowe (wymiana udziałów jest bowiem na gruncie CIT neutralna podatkowo, a na dodatek w tej sprawie nie pojawiłby się podatek od czynności cywilnoprawnych).