Niepełnosprawni z I grupą inwalidztwa są definiowani jako osoby w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono: • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo• znaczny stopień niepełnosprawności.

Niepełnosprawny, aby uzyskać I grupę inwalidztwa, nie musiałby być zarówno całkowicie niezdolny do pracy, jak i niezdolny do samodzielnej egzystencji. Wystarczy spełnić jeden z tych warunków. Podsumowując, niepełnosprawni z I grupą inwalidztwa byliby definiowani jako osoby, w stosunku do których na podstawie odrębnych przepisów orzeczono: • całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo• niezdolność do samodzielnej egzystencji albo• znaczny stopień niepełnosprawności.