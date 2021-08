Agnieszka Wnuk zwraca też uwagę na inne konsekwencje przepisu proponowanego w Polskim Ładzie. Przypomina, że jeżeli spółka zagraniczna ma siedzibę w państwie, z którym Polska ma zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to rozstrzygające powinny być postanowienia umowy. A te zazwyczaj odwołują się do miejsca efektywnego zarządu, a nie do miejsca zamieszkania czy siedziby osób zasiadających w organach lub faktycznie sprawujących funkcje zarządcze.