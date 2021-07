Kobieta uważała, że kwota, którą dostała od ojca, nie jest jej dochodem podatkowym, bo odziedziczyła po matce jedynie roszczenie o podział majątku, a nie konkretny majątek. Uważała, że nawet jeśli uznać to za przychód, to nie powinna zapłacić podatku dochodowego, bo ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).