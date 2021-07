Chodziło o wspólniczkę spółki jawnej, prowadzącej finansową działalność usługową. Kobieta spierała się z fiskusem o to, do jakiego źródła należy zaliczyć przychody z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych (z udziału w funduszach inwestycyjnych zamkniętych) – czy do pozarolniczej działalności gospodarczej, czy do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o PIT