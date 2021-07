Organy podatkowe przyjmują, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT odpowiada momentowi wydania towarów, o którym mowa w art. 544 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Zatem, gdy towar jest wysyłany przez sprzedającego do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora/kuriera) – w przypadku braku odmiennych postanowień umownych regulujących kwestie dotyczące przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel – dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia. Z tym bowiem momentem sprzedawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel na nabywcę towaru (interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 20 stycznia 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.657.2020.2.SM; z 2 stycznia 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.682.2018.1.KP; z 11 września 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.419.2019.1.AKS).