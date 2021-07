Problem sprawia końcówka tej definicji. Brzmi ona: „z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9 ustawy o PIT”. Z jednej strony zatem zaliczenie określonego przychodu do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza wyklucza możliwość jego rozpoznania jako przychodu z działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6). Z drugiej strony jednak przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości nie mogą być kwalifikowane do odrębnego źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, „jeżeli stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej”.