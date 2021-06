Chodziło o spółkę z o.o. z siedzibą na terytorium Polskiej, której wspólnikami (udziałowcami) są trzy osoby fizyczne z Włoch (członkowie rodziny). Posiadają też oni udziały we włoskiej spółce funkcjonującej w formie analogicznie jak polska spółka z o.o. (societa a responsabilita limitata).

Jak tłumaczyli wnioskujący o opinię zabezpieczającą, utworzenie grupy kapitałowej pozwoli na skonsolidowanie finansów spółek kontrolowanych przez członków rodziny, co przełoży się na efektywniejsze zarządzanie ich aktywami. Zapewni to też stabilny wzrost gospodarczy i dostęp do lepszego (tańszego) finansowania.