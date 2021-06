Jeżeli polski przedsiębiorca będzie sprzedawał za pośrednictwem swojej strony pozaunijne towary konsumentom z innych krajów UE (np. Niemiec) i przesyłał im paczki o wartości do 150 euro ze swojego magazynu spoza UE (np. z Chin), to rozliczenie będzie zależało od tego, czy sam jest zarejestrowany w IOSS. Jeżeli będzie zarejestrowany, to za pomocą IOSS rozliczy podatek w Polsce, a danina trafi ostatecznie do kraju konsumpcji (Niemiec). Jeżeli nie będzie zarejestrowany, to zapłaci podatek od importu tych towarów w państwie zakończenia ich wysyłki (w Niemczech).