To mniej niż wynosi podstawowy trzymiesięczny termin przewidziany w ordynacji podatkowej. Na czas pandemii został on wydłużony do 6 miesięcy (ustawą antykryzysową z 2 marca 2020 r., Dz.U. poz. 374 ze zm.), bo powstały obawy o zwiększoną nieobecność pracowników skarbówki, co mogłoby utrudnić lub uniemożliwić dochowanie terminów na wydanie interpretacji.