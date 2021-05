Wzrost kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł, likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego i dodatkowa ulga w PIT – to główne zmiany podatkowe, które znalazły się w Polskim Ładzie.

Ulga dla klasy średniej

Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę, osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł.

Dzięki niej - jak twierdzi PiS - np. wprowadzenie 9-procentowej składki zdrowotnej będzie neutralne dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z dochodem od 6 do 10 tys. zł miesięcznie.

PiS zapowiada, że "nie będzie to reforma neutralna budżetowo (szczegóły przedstawi Ministerstwo Finansów), ale te pieniądze to inwestycje w polskie rodziny wychodzące z kryzysu pandemicznego".

Co jeszcze planuje PiS w Polskim Ładzie a propos podatków?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys.

Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł będzie de facto oznaczać to brak podatku od płacy minimalnej.

Próg podatkowy dla stawki 32 proc. wzrośnie z 85 tys. na 120 tys.

Oznacza to, że w drugi próg podatkowy (32 proc. podatku) wejdą osoby o dochodach wyższych niż 10 tys. miesięcznie.

Przy okazji bardziej zostanie uproszczony system rozliczeń.

Wprowadzenie jednolitej składki zdrowotnej

Jak czytamy w projekcie, bez względu na rodzaj i formę wykonywanej pracy, składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć, a jednoosobowe firmy będą musiały płacić ją proporcjonalną do dochodu