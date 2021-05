Od 1 lipca wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną, zamiast dotychczasowej papierowej - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Zaznaczyło, że dla wierzycieli oznacza to skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji.

Resort podał na swojej stronie internetowej, że uruchomienie od 1 lipca systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Jak podkreślono, przyspieszy to przesyłanie korespondencji przez wierzycieli do naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i skróci czas wszczęcia egzekucji.