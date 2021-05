To drobna, ale ważna zmiana zarówno dla podatników, jak i dla notariuszy.

Na razie to wstępny projekt (zakończyły się jego prekonsultacje), który ma być elementem pakietu SLIM VAT 2, czyli w sumie 15 rozwiązań ułatwiających rozliczenia podatkowe

Dlatego sprzedawca i nabywca wolą nie ryzykować i uznać transakcję za opodatkowaną VAT, muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodne oświadczenie, że rezygnują ze zwolnienia. Muszą to zrobić najpóźniej na dzień przed dokonaniem transakcji

Zgodnie z przygotowywanym pakietem SLIM VAT 2 nie będą musieli składać takich odrębnych oświadczeń. Decyzję o rezygnacji ze zwolnienia będą mogli zapisać w akcie notarialnym. To ważne również dla notariuszy.

Problemu nie ma, gdy strony transakcji mają pewność, że jest ona faktycznie zwolniona z VAT. Wówczas kupujący musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (zasadniczo 2 proc. wartości nieruchomości). Daninę tę pobiera i wpłaca do urzędu skarbowego notariusz, który pełni funkcję płatnika.

Problem pojawia się, gdy sprzedawca i nabywca są przekonani, że sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana VAT, a fiskus stwierdzi potem, że jednak przysługiwało zwolnienie. W tej sytuacji sprzedawca, który wystawił fakturę, nie odzyska już VAT wpłaconego do urzędu skarbowego, bo fiskus uważa, że podatek wykazany na takiej fakturze jest należny zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (czyli przepisem o pustych fakturach). Nabywca z kolei nie może odliczyć podatku wykazanego na takiej fakturze (skoro ostatecznie okazało się, że sprzedaż była z mocy ustawy zwolniona z daniny).

– Modelowo, jeśli sprzedawca i nabywca prowadzą działalność opodatkowaną VAT, lepiej wybrać opodatkowanie dostawy nieruchomości. Podatek jest wtedy neutralny dla obu stron, ponieważ jedna strona transakcji go dolicza, a druga odlicza. Dzięki temu nabywca nie płaci PCC, którego nie mógłby odzyskać – wskazuje Małgorzata Dankowska, doradca podatkowy i partner odpowiedzialna za zespół ds. nieruchomości TPA Poland.

Problem pojawia się, gdy oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT zostanie złożone z opóźnieniem. – A w dobie pandemii i pracy zdalnej oraz zamknięcia granic jest to całkiem realne – mówi Małgorzata Dankowska.

Co jeśli oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT zostanie złożone po terminie lub do niewłaściwego urzędu skarbowego? Swoimi spostrzeżeniami dzieli się tu Piotr Andrzejak, partner kierujący praktyką podatków pośrednich w Kancelarii SK&S.

– W najlepszym przypadku dochodziło do przesunięcia transakcji o czas niezbędny do złożenia zawiadomienia w urzędzie skarbowym. Ale zdarzało się też, że nieskuteczne zawiadomienie organu podatkowego powodowało, iż transakcja była jednak objęta PCC, bez możliwości powrotu do opodatkowania VAT – mówi ekspert.