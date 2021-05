Przywołał tu wyrok z 11 grudnia 2008 r. (sygn. akt C-371/07), w którym Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że jeśli podwładny ma wybór rodzaju, czasu lub miejsca spożywania posiłku, to „wydawanie posiłków pracownikom ma co do zasady na celu zaspokojenie potrzeb prywatnych i należy do sfery wyboru pracownika, w której pracodawca nie interweniuje”.