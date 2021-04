Orzeczenie to jest bardzo istotne dla wielu gmin oraz ich jednostek. W praktyce bowiem często toczą się spory o to, kto ma przekazać do urzędu skarbowego podatek pobrany od wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. szkoła czy gmina), kto ma złożyć do urzędu skarbowego deklaracje roczne PIT-4R czy PIT-8AR.