– Niezależnie od stanowiska organu, kluczowe jest to, czy od wypłat zaliczek na poczet udziału w zysku w ogóle powinien być pobierany podatek dochodowy – mówi Dariusz Gałązka z Grant Thornton (patrz komentarz w ramce). Ekspert zwraca uwagę na to, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pobiera się podatku od wypłat na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Z wnioskiem o interpretację zwrócił się komplementariusz (osoba fizyczna), który co miesiąc otrzymuje od spółki komandytowej zaliczkę na poczet swojego udziału w zysku (coś na wzór zaliczki na poczet dywidendy). Tłumaczył, że kwota ta jest obliczana w odniesieniu do zysku spółki osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym oraz według przewidzianych w uchwale zasad ustalania udziału komplementariusza w zysku spółki.

Całość jest rozliczana po zakończeniu danego roku obrotowego. Jeżeli łączna kwota zaliczek jest niższa niż zysk przypadający na wspólnika za dany rok obrotowy, to pozostała kwota zysku jest wypłacana w kolejnym roku obrotowym (w kolejnych latach obrotowych) – aż do wyczerpania kwoty należnej temu wspólnikowi. Równolegle wypłacane są zaliczki na poczet zysku przypadającego za bieżący rok obrotowy.

Komplementariusz chciał się upewnić, czy podatek spółki komandytowej może odliczać już w trakcie roku, tj. zanim rozliczy się ona za dany rok. Gdyby odpowiedź na to pytanie była negatywna, to chciał wiedzieć, czy po złożeniu przez spółkę CIT-8 (np. w 2022 r. za 2021 r.), może potrącić zapłacony przez nią podatek od swojego PIT należnego od zaliczek na poczet udziału w zysku spółki za kolejny rok (2021 r.).

Argumentacja organu podatkowego znajduje uzasadnienie przy odpowiednim odczytaniu przepisów. Istotne jest jednak to, czy znajduje ona oparcie w wykładni celowościowej. Skoro w przepisach wskazano na możliwość obniżenia podatku od wypłat z zysku spółek komandytowych o podatek zapłacony przez spółkę, to nieracjonalne byłoby odraczanie momentu odliczenia do momentu, gdy znana będzie wysokość CIT spółki komandytowej za cały rok. Jeżeli taka była intencja ustawodawcy, to powinna ona znaleźć wprost zapis w ustawie. Należy też zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Wynika on z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2048/18). Wyrok ten dotyczył wypłat na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, ale w mojej ocenie, w pełni znajduje zastosowanie dla komplementariuszy w spółkach komandytowych (będących od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. podatnikami CIT). W świetle tego orzeczenia w przypadku wypłat zaliczek na poczet zysku podatek nie powinien być w ogóle pobierany, a to ze względu na konstrukcję przepisów.