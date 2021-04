W najnowszej opinii rada sugeruje jednak, że kwestię tę powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Ma bowiem obawy co do zgodności z konstytucją art. 7 nowelizacji, która wprowadziła klauzulę generalną (Dz.U. z 2016 r. poz. 846). Napisano w nim, że przepisy o klauzuli mają zastosowanie do „korzyści podatkowej uzyskanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy”.