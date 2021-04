Przykład

Podatnik poniósł w 2020 r. stratę podatkową w wysokości 16 mln zł. Spełnia warunki, by móc odliczyć 5 mln zł tej straty od dochodu za 2019 r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.). Do rozliczenia pozostało mu 11 mln zł straty. Tę część odejmie od dochodu z tego samego źródła osiągniętego w latach 2021–2025, przy czym kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. wysokości „tej” straty. Problem dotyczy tego, co rozumieć przez 50 proc. „tej” straty. Czy chodzi o stratę poniesioną w 2020 r. (co oznaczałoby, że będzie to 8 mln zł , czyli 50 proc. x 16 mln zł), czy o stratę za 2020 r. niedoliczoną od dochodu za 2019 r. (co oznaczałoby, że będzie to 5,5 mln zł, czyli 50 proc. x 11 mln zł).