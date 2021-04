Jak dotrzeć do informacji? Należy się zalogować do swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym poprzez stronę www.podatki.gov.pl. Do logowania można użyć profilu zaufanego, podpisu osobistego (elektronicznym dowodem osobistym) lub bankowości elektronicznej. Następnie należy wybrać (po lewej stronie) zakładkę „Twoje usługi”, a z listy, która się pojawi – „Zwrot podatków”. Wówczas będzie można wybrać pole PIT lub VAT (to drugie tylko jeżeli podatnik rozlicza ten podatek).