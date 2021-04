O odniesienie się do problemu poprosiliśmy resort rozwoju, pracy i technologii. Do zamknięcia tego wydania nie uzyskaliśmy jednak odpowiedzi.

Przypomnijmy, że przepisy ustawy o VAT dotyczące e-paragonów obowiązują od kwietnia 2020 r. Przez długi czas w ogóle nie były one jednak stosowane. Dlaczego? Wystawianie takich dowodów zakupu bez problemu umożliwiają kasy programowe, czyli na tablet, telefon komórkowy i inne urządzenia mobilne. Są one jednak dostępne w sprzedaży od niedawna i mogą być stosowane tylko w wybranych branżach, np. transportowej. Kłopot pojawiał się w przypadku kas sprzętowych działających online (e-paragony nie mogą być wystawiane w kasach z elektronicznym i papierowym zapisem kopii). Nadal bowiem obowiązuje rozporządzenie techniczne z 28 maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1206), które nakazuje, aby paragon na tego typu urządzeniach został wydrukowany. Podatnik może więc wydać nabywcy tylko jego papierową postać.

Sytuacja ma się zmienić po wprowadzeniu nowego rozporządzenia technicznego. Przypomnijmy, że pierwsza wersja jego projektu została opublikowana pod koniec stycznia br. Pisaliśmy o tym w artykule „Kupujący dostanie paragon SMS-em lub na e-mail” (DGP nr 20/2021). Dzięki zmianom sprzedawca nie będzie już musiał drukować dowodu zakupu i będzie mógł przesłać go w postaci elektronicznej klientowi, który się na to zgodzi.

To może się okazać niemożliwe ze względu na par. 57 projektowanego rozporządzania w brzmieniu z wersji z 2 kwietnia br., która została przesłana do rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Zgodnie z nim „po uzyskaniu potwierdzenia zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne lub programowe w kasie, przed ich wprowadzeniem, wymagają każdorazowo uzyskania nowego potwierdzenia, z zastrzeżeniem art. 111 ust. 6fa ustawy”.

Według KIGEiT w tym przepisie brak zapisu, który umożliwiałby zmianę programu do odczytu pamięci (być może też programu pamięci fiskalnej lub innych elementów programowych kasy). Według izby doprowadzi to do sytuacji, w której nie będzie możliwe wydanie decyzji zmieniającej. Tym samym nie będzie możliwości zaktualizowania oprogramowania kas online, które już zostały zafiskalizowane u podatników (na koniec marca 2021 r. było ponad 422 tys. urządzeń fiskalnych, a w momencie wejścia w życie nowego rozporządzenia może ich być nawet 600 tys.).

Co to oznacza w praktyce? Chociażby brak możliwości dostosowania kas do wystawiania e-paragonów. Jak podkreśla izba, przedsiębiorcy stosujący już zahomologowane kasy w dalszym ciągu będą musieli drukować wszystkie paragony fiskalne.

Obawy co do skutków wprowadzenia rozporządzenia technicznego w obecnej formie ma też Cezary Pierzan, prezes Platformy Detalistów. – Doprecyzowanie proponowane przez KIGEiT powinno jednak rozwiązać problem – twierdzi.

Jednak to niejedyne uwagi dotyczące e-paragonów. Izba zwróciła też uwagę na par. 2 ust. 4 projektu rozporządzenia w wersji z kwietnia br., który narzuca format, w jakim są zapisywane dane w pamięci kasy. – To nadużycie. Nie ma znaczenia, w jakim formacie producent kasy zapisuje je w pamięci kasy, ważne jest, w jakim formacie te dane są przesyłane do centralnego repozytorium kas oraz do klientów w postaci e-paragonów – wskazała izba.