To pierwszy wyrok NSA , jaki zapadł po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 24 lutego br. (sygn. akt SK 39/19). Właśnie ukazało się pisemne uzasadnienie tego wyroku. Sąd kasacyjny orzekł, że również osoby prawne mogą płacić podatek od nieruchomości według niższej stawki w sytuacji, gdy faktycznie nie wykorzystują nieruchomości do prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazał przy tym, jak badać związek nieruchomości z biznesem.

Po publikacji tego wyroku eksperci zwrócili uwagę na to, że w sentencji jego wyroku mowa jest o „przedsiębiorcy lub innym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą”. Trybunał nie zawęził więc sentencji do przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Podobnie nie uczynił tego w uzasadnieniu. Pisaliśmy o tym w artykule „Wyrok TK korzystny nie tylko dla indywidualnych przedsiębiorców” (DGP nr 62/2021).

Po drugie, sporne było to, czy agencja powinna płacić podatek od nieruchomości według stawki właściwej dla działalności gospodarczej, skoro włada gruntami i budynkami będącymi własnością Skarbu Państwa i w związku z tym nie może wykorzystywać ich do własnej działalności.

Inaczej orzekł NSA. Potwierdził jedynie to, że Agencja Mienia Wojskowego jest podatnikiem podatku od nieruchomości również w odniesieniu do mienia powierzonego jej przez Skarb Państwa.

Nie zgodził się natomiast z organami podatkowymi i z WSA co do stawki daniny. Wskazał, że nowe spojrzenie na wykładnię art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przyniósł już wyrok TK z 12 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 13/15). On jednak – co podkreślił NSA – dotyczył tylko osób fizycznych.