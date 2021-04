Pakiet przewiduje m.in. likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro, rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop, nałożenie obowiązku poboru i zapłaty VAT na podatników.

W ocenie ministra finansów Tadeusza Kościńskiego rozwiązania zawarte w pakiecie e-commerce zapewniają ułatwienia w rozliczaniu VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE. „Z pewnością poprawią konkurencyjność unijnych, jak i polskich przedsiębiorców względem tych spoza UE. To szczególnie ważne dla rodzimych pośredników, portali aukcyjnych i sprzedażowych, które zmagają się często z nieuczciwą konkurencją spoza UE. Nowa regulacja będzie ważnym krokiem w kierunku wyrównania szans na korzyść europejskich, w tym polskich firm” – powiedział Kościński cytowany w komunikacie MF.

Wiceminister Jan Sarnowski przypomniał, że zamysłem KE przy wprowadzaniu pakietu jest ograniczenie napływu paczek z nieopodatkowanymi towarami z krajów trzecich do UE.

„Tracą na nim nie tylko budżety poszczególnych państw, ale przede wszystkim unijni przedsiębiorcy. Nie mogą konkurować z firmami, często z operującymi z dalekiego wschodu, które sprzedają takie same towary, co oni, ale tańsze o VAT, czyli często nawet o jedną czwartą. Pakiet e-commerce jest istotnym krokiem w kierunku ukrócenia tego proceder” – wyjaśnił Sarnowski.

Według Ministerstwa Finansów efektem implementacji pakietu e-commerce będzie także spadek kosztów realizacji obowiązków VAT związanych z transakcjami transgranicznymi B2C.

Wiceminister Sarnowski uważa, że pakiet e-commerce ułatwi działanie firmom wysyłającym towary z Polski do konsumentów w innych krajach Europy. "Dzięki nowym procedurom przedsiębiorcy handlujący w internecie nie będą już musieli oddzielnie rejestrować się na potrzeby VAT i rozliczać w każdym kraju, do którego wysyłają towary. Zamiast tego rozliczą VAT w jednym okienku, w państwie swojej siedziby. I to już państwo, w którym działają, podzieli się zapłaconym przez nich podatkiem z krajem, do którego trafiła przesyłka. Oszczędzi to firmom wiele kosztów i formalności – wyjaśnił.

Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 r.