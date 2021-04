Dyrektor KIS był innego zdania. Zwrócił uwagę na to, że w świetle przywołanego przepisu podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru, tj. w momencie jego przekazania. To oznacza – stwierdził – że cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru muszą być skorygowane na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania. Za podstawę opodatkowania spółka powinna więc przyjąć cenę, jaką uzyskałaby za te mieszkania w dniu ich przekazania wspólnikom – uznał.